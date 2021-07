Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Alaphilippe: "Domani c'è il Mont Ventoux, ma volevamo vincere con Cavendish"

TOUR DE FRANCE - Mercoledì c'è la tappa del Mont Ventoux e Alaphilippe, andando in fuga, potrebbe essere uno dei favoriti. Il campione del mondo non si è però risparmiato e nella tappa di Valence è stato decisivo per la vittoria di tappa di Mark Cavendish: "Mi sono divertito a stare davanti a fare il ritmo. Mont Ventoux? Forse per me è troppo duro farlo due volte...".

00:01:22, 17 minuti fa