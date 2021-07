Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Altra maxi caduta: a terra Sonny Colbrelli, Enric Mas e Guillaume Martin

TOUR DE FRANCE - Giornata difficile al Tour con la seconda maxi caduta in pochi km. A terra Enric Mas che viene però riportato in gruppo dai suoi compagni di squadra della Movistar. A terra anche Guillaume Martin, con gli uomini di classifica che restano coinvolti. Per fortuna nessun corridore è rimasto ferito.

00:01:55, un' ora fa