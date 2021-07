Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Ballerini: "Cavendish? Era meglio una fuga per tenere la maglia verde"

TOUR DE FRANCE - Nonostante fosse una tappa per velocisti, non era la giornata di Cavendish che ha risentito delle scorie dei Pirenei. La fuga è stata propiziata, quasi, dal mancato lavoro della Deceuninck Quick Step che oggi non voleva lavorare per 'regalare punti' a Matthews, Colbrelli e Philipsen. Meglio la fuga per mantenere la maglia verde.

00:01:41, un' ora fa