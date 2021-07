Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Due campioni del mondo in fuga: Alaphilippe e Mohoric si salutano

TOUR DE FRANCE - Ci hanno provato in quella che, verosimilmente, era l'ultima occasione per loro. Uno Julian Alaphilippe, campione del mondo in carica, l'altro Matej Mohoric campione del mondo juniores e anche Under 23. Sia Alaphilippe che Mohoric aveva già vinto a questo Tour, ma ci hanno voluto riprovare, venendo ripresi però prima del Tourmalet.

00:00:07, 12 minuti fa