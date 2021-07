Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Küng: "van Aert ha fatto quello che avevo io nella testa. Ora penso a Tokyo"

TOUR DE FRANCE - Dopo la delusione di Laval dove ha perso la crono in seguito alla super prestazione di Pogacar, questa volta Küng scivola addirittura al 4° posto alle spalle di van Aert, Asgreen e Vingegaard. Lo svizzero spiega anche il perché di questa défaillance, ma di essere già pronto per la prova di Tokyo del 28 luglio. Anche Küng sarà della partita per la medaglia.

