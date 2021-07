Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - La crono di Morkov: il secondo uomo più atteso a Parigi

TOUR DE FRANCE - Chi è il più atteso nella prossima tappa di Parigi? Ovviamente Mark Cavendish che cerca la sua vittoria n° 35 in carriera al Tour, che vorrebbe dire sorpasso su Merckx nella classifica dei più vincenti di sempre. Una mano gliela darà il suo ultimo uomo Michael Morkov che non ha fatto la cronometro a tutta proprio per risparmiare energie in vista della tappa degli Champs-Élysées.

