Ciclismo, Tour de France 2021, Mohoric: "Abbiamo dovuto cambiare dopo l'addio di Haig, ma abbiamo fatto un grande Tour"

TOUR DE FRANCE - Lui ha vinto due tappe, ma non solo. Teuns ha vinto una tappa, Colbrelli l'ha sfiorata un paio di volte e ha combattuto per la maglia verde, come Poels ha combattuto per la maglia a pois. E la Bahrain Victorious ha vinto poi la classifica generale. Mohoric si dice entusiasta del Tour fatto dalla sua squadra che ha reagito alla grandissima dopo il ritiro di Jack Haig alla 3a tappa.

00:01:54, 19 minuti fa