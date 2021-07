Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Pello Bilbao che combini? Si perde la radiolina durante la crono ed è una furia

TOUR DE FRANCE - Obiettivo 8° posto in classifica per Pello Bilbao che vuole superare Guillaume Martin grazie alla crono, ma il basco rovina tutto per colpa della radiolina. Dopo un dosso, la radio si muove, lui la tocca e si stacca, cercando addirittura di sistemarla con la bocca. Il tutto durante la cronometro. Il risultato lo potete immaginare...

00:01:00, 35 minuti fa