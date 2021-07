Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Pogacar blocca Kwiatkowski, niente volata per Cavendish, vince Mohoric: gli highlights

TOUR DE FRANCE - È la vigilia della cronometro, potrebbe esserci la volata di gruppo ma parte una fuga di 6 corridori, a cui se ne accodono altri 14, compreso il nostro Davide Ballerini. Preferisce così Cavendish che non si sente al top e non vuole lasciare i punti per la maglia verde agli avversari. In fuga avevano provato ad entrare anche Kwiatkowski e Skuijns, fermati da Pogacar dopo le cadute.

00:04:39, un' ora fa