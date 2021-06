Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Primoz Roglic cerca riscatto con una preparazione totalmente diversa. Sarà efficace?

TOUR DE FRANCE - Dopo una buona prima parte di stagione con diversi appuntamenti tra corse a tappe e corse di un giorno, Roglic si è fermato. Non per un infortunio, ma dopo la Liegi di metà aprile ha deciso di non prendere parte a nessuna corsa, saltando Giro del Delfinato e Tour de Suisse. Lo sloveno ha cambiato modo di prepararsi ai Grandi Giri e arriva al Tour 'riposato'. Sarà efficace?

