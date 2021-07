Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, Sonny Colbrelli: "Bilancio positivo anche senza vittorie, ma il Tour non è ancora finito"

TOUR DE FRANCE - La Bahrain Victorious ha vinto due tappe e vincerà la classifica a squadre, ma Colbrelli non è riuscito a conquistare una frazione in questo Tour nonostante si sia messo in mostra spesso e volentieri. E chissà che tra oggi e la volata di domenica non possa dire la sua. Ci possono essere ancora delle occasioni.

00:01:31, un' ora fa