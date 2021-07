Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Stuyven: "Ero il favorito oggi? No, c'erano tanti altri forti"

TOUR DE FRANCE - Per un attimo, tra i 20 fuggitivi, è stata caccia ai Trek Segafredo che potevano giocare in superiorità numerica avendo davanti Bernard, Theuns e Stuyven. L'avversario principale era proprio il vincitore della Milano-Sanremo grazie al suo spunto veloce. Hanno fatto di tutto per eliminarlo dall'equazione, ma Stuyven non si sentiva il favorito nel gruppo dei fuggitivi.

00:01:57, 16 minuti fa