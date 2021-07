Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Vince Cavendish o arriva la fuga? I pronostici di Eurosport

TOUR DE FRANCE - Penultima tappa per velocisti in questa edizione del Tour ed è la grande occasione per Cavendish di andare a superare Merckx per numero di vittorie in carriera alla Grande Boucle. Ma occhio alla possibile fuga: ecco i pareri dei nostri esperti.

00:02:16, un' ora fa