Ciclismo

Ciclismo, Tour de France, Cattaneo: "Chiudo 12esimo al Tour, eppure ho ricevuto tante critiche..."

TOUR DE FRANCE - Le parole di Mattia Cattaneo dopo la cronometro valida per la ventesima tappa. Il corridore italiano chiude la Grande Boucle con un un grande 12esimo posto in classifica generale e si toglie qualche sassolino dalla scarpa per le critiche ricevute negli ultimi giorni.

00:02:14, 19 minuti fa