Tour de France 2021 - Club des Cinglés: il club di quelli che hanno scalato il Mont Ventoux da tutti e tre i versanti

TOUR DE FRANCE - Ci sono certi club strani in giro, o ce n'è uno che fa capo al ciclismo. Si chiamo il Club des Cinglés. Una setta? Assolutamente no, anche se è difficilissimo entrarci. Per farne parte devi riuscire a scalare il Mont Ventoux in tutti e tre i suoi versanti. Nello stesso giorno. Sareste capaci?

