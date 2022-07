Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2022 - Wout Van Aert e Jonas Vingegaard in coro: "Abbiamo distrutto tutti"

TOUR DE FRANCE - Ultima tappa in territorio danese ed è la classica frazione adatta ai velocisti. Nella prima parte avremo due GPM, ma atti solo a cambiare leggermente la classifica della maglia a pois tra Côte de Koldingve (1,1 km al 3,4%) e Côte de Hejlsminde Strand (0,8 km al 5,5%). Poi ci saranno 60 km di lavoro per la squadre dei velocisti per non far arrivare al traguardo la fuga di giornata

00:01:36, 39 minuti fa