Ciclismo

Giù anche Vingegaard! A terra con Benoot, panico per ripartire

TOUR DE FRANCE - Giornata tremenda per la Jumbo-Visma, che dopo aver perso Roglic e Kruijswijk, vede andare per terra sia Tiesj Benoot che la maglia gialla Jonas Vingegaard. Il danese va in panico al momento di ripartire e ci mette un po', faticando più del previsto.

00:00:46, 13 minuti fa