Ciclismo

Pasticcio Jumbo! Vingegaard deve cambiare bici, ma non si trova quella giusta

TOUR DE FRANCE - Jonas Vingegaard è sfortunato e accusa un problema alla bicicletta, ma la Jumbo-Visma non è organizzata e per diversi secondi non si trova quella di riserva. Il danese ne cambia almeno tre prima di trovare quella giusta e poter finalmente ripartire.

00:01:27, un' ora fa