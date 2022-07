Ciclismo

Tour 360: Pogacar devastante, vittoria e maglia gialla

Tadej Pogacar si fa sentire prima delle montagne, vince a Longwy e conquista la maglia gialla già alla 6a tappa. Van Aert in fuga prova a difenderla, ma saranno solo 130 km per la gloria. Nel finale anche Roglic, quasi a terra negli ultimi 15 km, prova la stoccata ma non può nulla contro il connazionale. Commentiamo a Tour 360 con Giulia Cicchinè, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Luca Gregorio.

00:29:50, 22 minuti fa