Ciclismo

Tour 360: Vingegaard all-in, tappa maglia gialla e a pois

Ultima possibilità per Tadej Pogacar e continua il duello Jonas Vingegaard. Lo sloveno ci prova in salita e in discesa ma nulla da fare, Vingegaard è troppo forte: si prende tappa, maglia gialla e maglia a pois anche grazie ad uno straordinario Van Aert. Commentiamo a Tour 360 con Giulia Cicchinè, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Luca Gregorio.

00:25:37, 13 minuti fa