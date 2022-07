Ciclismo

Tour de France 2022 - Cort Nielsen dà spettacolo, Groenewegen ritrova la vittoria: il meglio in 6'

TOUR DE FRANCE - Andiamo a rivivere il meglio di quanto visto nell'ultima tappa in territorio danese perché, da martedì, il Tour de France tornerà in Italia. Cort Nielsen ha vinto altri tre GPM, c'è solo lui in pratica nella classifica scalatori. Poi ancora volata con il successo, questa volta, di Dylan Groenewegen.

00:05:55, 33 minuti fa