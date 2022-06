Ciclismo

Tour de France 2022, Tappa 8: Dole-Losanna, il percorso in 3D

TOUR DE FRANCE - Prima parte con una costante ascesa dai 214 metri di Dole ai 1100 metri della Cote des Rousses. Terreno adatto per una fuga. Il passaggio in Svizzera prevede la lunga discesa dopo il Col de Petra Felix in approccio alla salita finale sulla collina dello Stadio Olimpico: c'è un breve tratto in contropendenza, ma prima dell'ultimo chilometro le pendenze sfioreranno la doppia cifra.

00:00:54, un' ora fa