Ciclismo

Tour de France - Dylan Groenewegen: "Ho lottato tanto, mentalmente, per arrivare a questa vittoria"

TOUR DE FRANCE - Groenewegen deve trattenere le lacrime per essere tornato a vincere in un Grande Giro, cosa che non gli capitava dal 2019. Il corridore neerlandese ringrazia la sua squadra ma, soprattutto, tutte le persone che gli sono state vicine in questi anni difficili dopo quel brutto incidente con Jakobsen nel 2020 al Giro di Polonia.

00:01:56, un' ora fa