Tour de France - Pogacar rientra e attacca in discesa! Poi si ferma e se la ride

TOUR DE FRANCE - Incredibile Tadej Pogacar. Lo sloveno aveva forato ed era rientrato in pochi chilometri. Una volta tornato in gruppo, decide di attaccare in un tratto di discesa. Poi si rialza e se la ride con gli avversari.

00:01:08, 21 minuti fa