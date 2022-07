Ciclismo

Vingegaard ne perde un altro! Kruijswijk cade, clavicola ko e ambulanza

TOUR DE FRANCE - Dopo aver perso Primoz Roglic, non partito nella quindicesima tappa, Jonas Vingegaard dovrà fare a meno di un'altra pedina fondamentale come Steven Kruijswijk, caduto malamente. L'olandese si fa male alla clavicola e viene portato via in ambulanza.

00:01:22, 19 minuti fa