Ciclismo

Da Bilbao a Parigi: andiamo alla scoperta di tutte le tappe e del percorso del Tour de France 2023 in 3D

TOUR DE FRANCE - Ancora una partenza dall'estero per la Grande Boucle che comincerà da Bilbao e vivrà le sue prime tre tappe nei Paesi Baschi. Poi l'ingresso in Francia: verrà percorso, in pratica, tutta la parte centrale del Paese transalpino. Solito arrivo sugli Champs-Élysées per la volata finale di Parigi, per un totale di 3408 km.

00:04:59, 2 ore fa