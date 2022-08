Ciclismo

Tour de l'Ain - Che rischio! Bennett disattento, a momenti va in collisione con Skjelmose Jensen

TOUR DE L'AIN - George Bennett guarda alla sua sinistra per vedere se qualcuno parte all'attacco, ma non si accorge che da destra arriva Skjelmose Jensen a sorpassarlo. Per poco i due non si toccano col rischio di finire a terra in un momento molto delicato della corsa.

00:00:32, 9 minuti fa