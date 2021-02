Ciclismo

Tour Provence - Davide Ballerini vince un'altra volata e che duello con Ciccone. Giù Alaphilippe

TOUR DE LA PROVENCE - Seconda volata e seconda vittoria per Davide Ballerini che parte alla grandissima in questo 2021. Il corridore della Deceuninck Quick Step ha avuto anche un avversario vero perché Giulio Ciccone ha battagliato fino all'ultimo cm. Sfortuna invece per Alaphilippe che è caduto proprio nell'ultimo km, facendosi male alla mano.

