Ciclismo

Ciclismo, Tour de la Provence - Ganna superlativo in versione stopper: Viviani lo ringrazia

TOUR DE LA PROVENCE - Ancora Ganna protagonista, questa volta in versione stopper. Dopo aver vinto il prologo del Tour de la Provence, fa di tutto per far alzare le braccia al cielo a Viviani nella volata di Saintes-Maries-de-la-Mer. In tanti provano l'azione da finisseur, ma Ganna stoppa prima Bodnar e poi Würtz Schmidt che avevano cercato gloria nel finale.

00:01:16, 23 minuti fa