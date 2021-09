Ciclismo

Skoda Tour, Bauke Mollema, che botta! Il ciclista della Trek sbaglia la curva e si ribalta contro le transenne

GIRO DEL LUSSEMBURGO - Bruttissima caduta nella cronometro dello Skoda Tour: Bauke Mollema sbaglia l'entrata in curva ed si ribalta contro le transenne. Fortunatamente nessuna conseguenza per il corridore della Trek, che è riuscito a rimontare in sella e a concludere la tappa.

00:00:18, 2 ore fa