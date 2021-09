Ciclismo

Skoda Tour, Mattia Cattaneo distrugge tutti a crono: "Un sogno vincere con questa maglia"

GIRO DEL LUSSEMBURGO - È la prima vittoria in carriera a cronometro per il corridore bergamasco. "Sono molto felice per questo risultato. Finalmente ce l'ho fatta a vincere con questa maglia". La Deceuninck–Quick-Step chiude la giornata perfetta con Almeida che recupera la maglia di leader.

00:01:48, 20 minuti fa