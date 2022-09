Ciclismo

Tour de Luxembourg - Aaron Gate: "Volevo a tutti i costi una vittoria e ho rischiato anche di cadere..."

TOUR DE LUXEMBOURG - Il neozelandese ha colto il suo quarto successo stagionale su strada e, quando ha visto partire Benjamin Thomas, ha capito che quello era il momento clou della corsa. Gate spiega anche le difficoltà incontrate in questa tappa tra il rischio di caduta e il momento in cui si era staccato, per poi rientrare nel gruppo di quelli buoni.

00:01:58, 35 minuti fa