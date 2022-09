Ciclismo

Tour de Luxembourg - Madouas anticipa la volata, Trentin regola il gruppo: gli highlights

TOUR OF LUXEMBOURG - Finale tortuoso e ci si attendeva una volata a ranghi ristretti. Sull'ultimo strappetto è partito però secco Madouas che è riuscito a fare il vuoto: tappa e maglia per il corridore della Groupama-FDJ. Alle sue spalle Bax e Berthet, poi Matteo Trentin ha regolato il gruppo con la volata per il 4° posto.

00:03:54, un' ora fa