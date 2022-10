Ciclismo

Tour de Romandie - Alla Lach l'ultima volata della stagione, Paladin 5a: gli highlights

TOUR DE ROMANDIE - La terza, e ultima, tappa viene conquistata dalla polacca Marta Lach. Niente da fare per Soraya Paladin che ha chiuso al 5° posto sul traguardo di Genève. Non cambia nulla in classifica generale con la vittoria di Ashley Moolman-Pasio sulla van Vleuten e sulla Longo Borghini.

00:01:34, 41 minuti fa