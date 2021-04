Ciclismo

Tour de Romandie - Conca lancia la borraccia: occhio alle squalifiche ma il bambino è contento

TOUR DE ROMANDIE - Va via la fuga e ci sono due italiani all'attacco. Uno di questi è Filippo Conca che nel finale si toglie il superfluo di dosso, come le borracce. Una di questa finsice a bordo strada e viene raccolta da un bambino in tenuta Lotto Soudal. Che fosse proprio lui l'addetto? Altro che squalifiche... Che lotta per il piccolo per avere un cimelio della corsa.

00:00:10, 29 minuti fa