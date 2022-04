Tour de Romandie 2022 riparte con una seconda frazione vallonata, ma che potrebbe anche essere l'unica occasione buona per le poche ruote veloci presenti nel gruppo. Si tratta della tappa "più semplice" di questa edizione, anche se di pianura non ce n'è molta. Le salite in programma, però, non sono impossibili e uno scenario con un arrivo allo sprint a ranghi abbastanza completi potrebbe essere credibile. Si parte e si arriva a Echallens, in programma 168,2 chilometri. Dopo il prologo di Losanna vinto a Hayter e il nuovo successo di Dylan Teuns nella prima tappa in linea, ilriparte con una seconda frazione vallonata, ma che potrebbe anche essere l'unica occasione buona per le poche ruote veloci presenti nel gruppo.. Le salite in programma, però, non sono impossibili e uno scenario con un arrivo allo sprint a ranghi abbastanza completi potrebbe essere credibile. Si parte e si arriva a, in programma

Dove vedere la seconda tappa

La seconda tappa del Tour de Romandie sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 15:30 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

Partenza da Echallens e dopo un breve tratto iniziale, il gruppo comincerà il primo dei due circuiti di giornata, lungo 50 chilometri. A Thierrens ci sarà il traguardo volante. Primo settore caratterizzato da un continuo saliscendi, pur senza salite di livello. Dopo esser passati una prima volta sul traguardo, comincerà il secondo anello, che vedrà i corridori affrontare l'unico GPM di questa tappa: La Praz (6,7 km al 4,6%, max. 10%). A quel punto si rientrerà verso Echallens, transitando una seconda volta sul traguardo e ripercorrendo lo stesso circuito di inizio tappa. Secondo traguardo volante, sempre a Thierrens, e poi due brevi salitine dove ci potrebbe essere qualche attacco volto ad anticipare la volata. Finale fatto di rettilinei e poche asperità, terreno buono per organizzare il possibile sprint.

Favoriti

L'arrivo in volata, come detto, è scenario realistico. Gli sprinter puri, però, sono davvero pochi in questo Tour de Romandie. L'unico è probabilmente Fernando Gaviria, che abbiamo visto fare capolino in testa al gruppo nel finale della prima tappa. La UAE Emirates potrebbe lavorare per lui, sapendo che se non dovesse tenere sulle salite avrebbe gente veloce come Marc Hirschi e Brandon McNulty da giocarsi. Anche perchè il colombiano non è al top della condizione. Uno che fa paura per il suo stato di forma è Quinten Hermans (Intermarché - Wanty Gobert), secondo alla Liegi e quinto nella prima tappa. Se Ethan Hayter si sarà ripreso potrebbe essere l'uomo della Ineos, che ha "in canna" anche la sparata di Magnus Sheffield. Tra i nomi da tenere d'occhio anche Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Dion Smith (BikeExchange) e Jon Aberasturi (Trek)

**** Hirschi, Hermans

*** Gaviria, Hayter

** McNulty, Smith, Teuns

* Aberasturi, Sheffield, Pacher, Galvan

Info utili

-Orario di partenza: 13:20, Echallens

-Orario d'arrivo: tra le 17:14 e le 17.32, Echallens

-Lunghezza: 168,2 km

-Dislivello: 2327 metri

-GPM: La Praz (3a cat. al km 38, 6,7 km al 4,6% e punte del 10%)

