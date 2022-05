Ciclismo

Vlasov domina, Dennis cede, Caruso risale: gli highlights della quinta tappa

TOUR DE ROMANDIE - Aleksander Vlasov vince la quinta e ultima tappa della corsa, una cronometro di 15 chilometri con arrivo in salita. Il russo si prende anche la classifica generale, spodestando un Rohan Dennis andato davvero in difficoltà. Ottima giornata per Damiano Caruso, quarto nella crono e sesto nella generale.

