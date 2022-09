Ciclismo

Giro di Slovacchia - VolkerWessels come la Jumbo-Visma! Arrivo in parata, vince Haest sul compagno Schulting

GIRO DI SLOVACCHIA - Giornata di gloria per la VolkerWessels Cycling Team, squadra continental olandese. Due portacolori di questa formazione chiudono in parata come visto fare più volte dalla Jumbo-Visma in stagione: vince Jasper Haest davanti al compagno Peter Schulting. Morkov regola il gruppo a 13 secondi, mentre l'altro Quick-Step Josef Cerny si prende la generale.

00:01:17, 41 minuti fa