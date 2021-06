Ciclismo

Giro di Svizzera - Volata irregolare di Rui Costa a Disentis Sedrun: la VAR dà la vittoria a Kron

GIRO DI SVIZZERA - Alberto Rui Costa torna alla vittoria? Purtroppo per lui no. Il portoghese, che non vince dall'agosto 2020, aveva conquistato la volata di Disentis Sedrun su Kron e Pernsteiner, ma allo sprint ha chiuso verso le transenne il corridore della Lotto Soudal. Ecco che la VAR è intervenuta per togliere il successo a Rui Costa, con Kron che conquista la sua seconda corsa del 2021.

00:01:46, 6 minuti fa