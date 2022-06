Ciclismo

Giro di Svizzera 2022 - Trenta atleti si ritirano, Fausto Masnada scatenato ma alla fine vince Denz: gli highlight

GIRO DI SVIZZERA - Arrivo in salita al Giro di Svizzera 2022 nella sesta frazione: in vetta a Moosalp a spuntarla è il teutonico Nico Denz, abile a battere i compagni di fuga in uno sprint ristretto. La Maglia Gialla resta sulle spalle del danese Jakob Fuglsang (Israel – Premier Tech), che si è ritrovato improvvisamente al comando della corsa.

00:03:06, 2 ore fa