Ciclismo

Giro di Svizzera - Che botta! Alessandro Covi va giù in curva, ma per fortuna riparte

GIRO DI SVIZZERA - C'era anche Alessandro Covi nel finale del circuito di Novazzano, per dare manforte ad Hirschi, ma ai -18 dal termine, il corridore della UAE Emirates è finito a terra in un tornante. Il vincitore della tappa della Marmolada al Giro è ripartito, ma a causa di problemi sulla bici non è più riuscito a rientrare in gruppo.

00:00:54, 7 minuti fa