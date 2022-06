Ciclismo

Giro di Svizzera - Incredibile Powless: costretto al cambio bici a 200 metri dal traguardo

GIRO DI SVIZZERA - Il corridore statunitense stava facendo un gran tempo, non per la vittoria, ma per un piazzamento di livello in quel di Vaduz. Invece, a 200 metri dal traguardo, è stato costretto a fermarsi per un cambio bici. Gli si era incastrata la catena...

00:00:51, 2 ore fa