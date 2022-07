Ciclismo

Tour di Vallonia - Rota e Girmay ci provano sul Mur de Huy, ma vince Alaphilippe: gli highlights in 3'

TOUR DI VALLONIA - Ritorno alle corse per Julian Alaphilippe che dopo lo spaventoso incidente della Liegi non è stato convocato per il Tour de France (aveva giusto fatto i campionati nazionali francesi). Il campione del mondo riparte dal successo sul Mur de Huy, a casa sua avendo vinto 3 Freccia Vallone in carriera, battendo Aranburu e Stannard. 6° Rota, 12° Girmay.

00:02:44, un' ora fa