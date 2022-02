Ciclismo

Ciclismo, Tour des Alpes Maritimes et du VAR - Colpaccio di Quintana: vince a Blausasc e sfila la maglia a Wellens

TOUR DES ALPES MARITIMES ET DU VAR - A La Turbie era stato rimontato e battuto da Wellens, ma il corridore belga non è riuscito ad avere lo stesso spunto per due giorni di fila. Questa volta Quintana non ha avuto rivali sulla Blausasc, mettendo in fila Guillaume Martin, Pinot e Wellens. Al colombiano anche la maglia di leader della generale.

00:01:32, 38 minuti fa