Ciclismo

Ciclismo, Tour of Britain - Maxi caduta all'arrivo e Hayter batte Nizzolo e tutti i velocisti: è il nuovo leader

TOUR OF BRITAIN - Ethan Hayter era stato lo sconfitto di giornata nella tappa del Great Orme, ma oggi si rifà in una frazione per velocisti. È proprio il corridore della Ineos a battere tutti in volata, volata macchiata però da una maxi caduta che aveva chiuso van Aert. Il britannico batte Nizzolo e si riprende la maglia di leader.

00:01:51, 43 minuti fa