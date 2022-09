Ciclismo

Tour of Britain - Fraile lancia Pidcock, ma Gonzalo Serrano lo beffa e si prende la maglia: rivivi l'arrivo

TOUR OF BRITAIN - Pidcock ci prova a Duncombe Park, lanciato da Fraile, ma il corridore della Ineos Grenadiers perde la volata a 4 contro Gonzalo Serrano che centra la sua 2a vittoria in carriera. Vittoria preziosa per la Movistar per i punti della classifica a squadre UCI per evitare la retrocessione. Gonzalo Serrano che si prende anche la maglia di leader e ha ora 7'' di vantaggio su Pidcock.

00:04:05, 13 minuti fa