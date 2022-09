Ciclismo

Tour of Britain - Si passa dalla Scozia e non può mancare la cornamusa: spettacolo per i fuggitivi

TOUR OF BRITAIN - Ci sono sei corridori in fuga e, col passaggio in Scozia, alcuni tifosi si fanno sentire con la classica Cornamusa a salutare i protagonisti del Giro della Gran Bretagna.

00:00:17, un' ora fa