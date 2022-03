Ciclismo

Tour of Friesland: Che rischio! Alice Barnes deve schivare due passanti contromano

TOUR OF FRIESLAND - Rischio enorme per Alice Barnes della Canyon-SRAM Racing. Durante la cronometro del Tour of Friesland, la 25enne britannica ha dovuto evitare alcuni passanti che stavano pedalando contromano. Bocciatura pesante per l'organizzazione della corsa: in questo modo le atlete rischiano tantissimo.

00:00:17, 38 minuti fa