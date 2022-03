Ciclismo

Tour of Friesland, disastro totale in Olanda! Letizia Paternoster deve evitare un furgone

TOUR OF FRIESLAND - Incredibile la disorganizzazione al Tour of Friesland. Appena prima del rischio corso da Alice Barnes, anche Letizia Paternoster ha dovuto fronteggiare un ostacolo. La classe 1999 di Cles ha rallentato la sua pedalata per attendere la retromarcia di un furgoncino. Scena folle.

