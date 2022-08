Ciclismo

Ciclismo, Tour of Leuven 2022 - Stybar anticipa, ma Campenaerts ne ha di più: rivivi l'arrivo in volata

TOUR OF LEUVEN - Zdeněk Štybar tenta l'assalto all'ex GP Jef Scherens con diversi attacchi, ma Victor Campenaerts è semplicemente più forte e porta a casa la vittoria in volata. Nono successo in carriera per il belga della Lotto-Soudal.

00:01:19, 38 minuti fa